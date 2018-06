Stiri pe aceeasi tema

- Franta, Germania, Italia si Marea Britanie, cele patru tari europene prezente in G7, au cazut de acord vineri sa refuze reintegrarea Rusiei in aceasta structura, ceruta cu cateva ore mai devreme de presedintele american, Donald Trump, transmite AFP. Emmanuel Macron, Angela Merkel, Giuseppe Conte si…

- Autoritatile din Letonia investigheaza daca banci locale au fost implicate in intermedierea unor transferuri de fonduri din Rusia catre alte tari in scopuri politice, inclusiv de amestec in alegeri.

- Marea Britanie este hotarata sa abordeze problema fluxurilor ilegale de bani, a declarat luni un purtator de cuvant al premierului Theresa May, in reactie la un raport parlamentar potrivit caruia securitatea nationala a tarii este amenintata de bani proveniti din Rusia spalati

- Grupul rus Volga-Dnepr a anuntat ca opreste la sfarsitul anului furnizarea de avioane de tip Antonov 124 (An-124) armatelor NATO, o lovitura dura aplicata Aliantei Nord-Atlantice si Frantei, foarte dependente de aceste aeronave, relateaza AFP, conform news.ro.”Ne retragem progresiv de pe piata…

- Ministerul afacerilor externe a confirmat, vineri, declararea de catre Federația Rusa persona non grata a unui diplomat roman acreditat in Rusia, dupa o masura similara adoptata de țara noastra - in spirit de solidaritate cu Marea Britanie, in cazul atacului de la Salisbury, arata un comunicat de presa.…

- Prim-ministrul britanic Theresa May va prezenta Parlamentului o serie de masuri care ar putea fi luate impotriva Rusiei, dupa ce termenul limita pentru ca Moscova sa ofere o explicatie privind otravirea unui fost spion rus a expirat la mizerul noptii de marti spre miercuri, scrie The Guardian. Rusia…

- Un fost spion rus și fiica lui au fost otraviți de un gaz neurotoxic despre care premierul britanic Theresa May a declart ca face parte din grupul agenților Novichock. Dar ce sunt gazele Novichok și de ce sunt ele atat de periculoase? Fostul spion Serghei Skripal și fiica sa, Yulia, raman in stare…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat, luni, ca va discuta despre cazul spionului rus otravit, insa abia dupa ce autoritațile britanice vor face lumina in acest caz. Vladimir Putin a raspuns unei intrebari adresate de un jurnalist BBC, referitoare la Serghei Skripal, fostul spion rus otravit in…