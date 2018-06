Stiri pe aceeasi tema

- Grupul tarilor puternic industrializate (G7) va lua masuri in cazul in care Rusia va continua sa se implice in politica interna a altor state, a declarat premierul britanic Theresa May, in cadrul summitului din Quebec, relateaza site-ul postului BBC.

- Marea Britanie este hotarata sa abordeze problema fluxurilor ilegale de bani, a declarat luni un purtator de cuvant al premierului Theresa May, in reactie la un raport parlamentar potrivit caruia securitatea nationala a tarii este amenintata de bani proveniti din Rusia spalati

- Ministerul Transporturilor de la Moscova cere explicatii Marii Britanii in legatura cu un avion de pasageri al companiei aeriene ruse Aeroflot care a fost perchezitionat vineri la aeroportul Heathrow din Londra si avertizeaza ca ar putea lua masuri similare la adresa firmelor aeriene britanice.

- Premierul Marii Britanii, Theresa May, i-a transmis condoleante presedintelui Rusiei, Vladimir Putin, dupa incendiul din orasul rus Kemerovo, soldat cu 64 de morti, anunta Ambasada britanica din Moscova, citata de site-ul agentiei Tass. "In discursul din Camera Comunelor, premierul Theresa…

- Autoritatea rusa de reglementare in domeniul comunicatiilor a anuntat, marti, ca va interzice aplicatia de mesagerie Telegram din aprilie daca firma care o administreaza nu le va oferi serviciilor de securitate codurile pentru decriptare, informeaza cotidianul Financial Times. Avertismentul…

- Rusia nu are nicio legatura cu otravirea fostului spion rus Serghei Skripal in Marea Britanie, a anuntat miercuri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza site-ul agentiei Tass. "Pozitia Moscovei este binecunoscuta, Londra a primit aceasta pozitie prin intermediul…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat, luni, ca va discuta despre cazul spionului rus otravit, insa abia dupa ce autoritațile britanice vor face lumina in acest caz. Vladimir Putin a raspuns unei intrebari adresate de un jurnalist BBC, referitoare la Serghei Skripal, fostul spion rus otravit in…