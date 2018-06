Stiri pe aceeasi tema

- Daca intalnirea cu Donald Trump din 12 iunie, la Singapore, va fi un succes, liderul nord-coreean Kim Jong Un ar putea fi invitat in Statele Unite, a declarat joi presedintele american, citat de Reuters si DPA. Trump l-a primit joi la Casa Alba pe premierul japonez Shinzo Abe, inaintea summitului G7…

- Guvernul mexican a anuntat joi represalii comerciale impotriva taxelor vamale anuntate de SUA, principalul sau partener comercial, pe importurile de otel si aluminiu din Uniunea Europeana, Mexic si Canada, potrivit AFP si Reuters. Canada a anuntat, la randul ei, ca va impune taxe de 16,6 miliarde de…

- E ruptura totala intre Statele Unite si Europa. Administratia Trump a anunțat suprataxarea importurilor de aluminiu și oțel din Uniunea Europeana cu 25%. Europa fusese exceptata, dar doar pana la 1 iunie, adica pana maine. In toata aceasta perioada, au fost negocieri timp de 2 luni, dar discuțiile nu…

- Statele Unite impun tarife suplimentare pentru importurile de otel si aluminiu in Uniunea Europeana, Mexic si Canada.Decizia intra in vigoare de maine, a anuntat secretarul american al Comertului, Wilbur Ross.

- Instabilitatea provocata pe piata globala de aprecierea dolarului nu va avea un efect de lunga durata asupra monedelor din Europa Centrala si de Est, majoritatea urmand sa se aprecieze in urmatoarele 12 luni, singurele exceptii urmand sa fie leul romanesc si dinarul sarbesc, potrivit unui sondaj…

- Presedintele american, Donald Trump, a spus sambata in cadrul unui miting in statul Michigan ca o intalnire cu Coreea de Nord ar putea avea loc in urmatoarele trei-patru saptamani, transmite Reuters. "Cred ca vom avea o intalnire in urmatoarele trei sau patru saptamani", a aratat Trump,…

- Vicepremierul japonez Taro Aso a exclus, joi, varianta initierii unor negocieri pentru un acord comercial bilateral cu Statele Unite, subliniind ca o astfel de intelegere nu ar fi in beneficiul tarii sale, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Uniunea Europeana are sanse sa-si asigure exceptarea de la noile tarife la importurile de otel si aluminiu ce vor fi impuse de vineri de Statele Unite, a anuntat ministrul german al Economiei, Peter Altmaier, citat de Reuters.