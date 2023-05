Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina se confrunta cu atacuri fara precedent din partea forțelor ruse, in care au fost declanșate alerte antiaeriene pe intreg teritoriul sau. Armata a emis avertismente privind posibile atacuri cu rachete rusești intr-o zona extinsa, cuprinzand de la Kiev pana in regiunile centrale și sudice. STIRIPESURSE.RO…

- Președintele Joe Biden isi va intrerupe calatoria in Asia pentru a se concentra pe negocierile privind plafonul datoriei publice, a anunțat Casa Alba, informeaza Rador.Președintele Biden urma sa mearga la reuniunea G7 in Japonia miercuri, inainte de a se indrepta catre Papua Noua Guinee și Australia.…

- Liderii G7 se intalnesc saptamana aceasta la Hiroshima, in incercarea de a strange si mai mult suruburile asupra Rusiei in legatura cu razboiul din Ucraina si de a ajunge la un acord asupra unei linii unitare in ceea ce priveste puterea militara si economica in crestere a Chinei, transmite AFP, informeaza…

- Statele Unite au impus sancțiuni asupra unei banci din Ugaria care are legaturi cu Rusia și asupra mai multor persoane din conducerea acesteia, a anunțat ambasadorul american David Pressman, scrie hirado.hu.

- Discutiile dintre liderul rus Vladimir Putin si omologul sau chinez Xi Jinping s-au incheiat luni dupa aproape patru ore si jumatate, dar vor fi reluate marti in format extins, au anuntat agentiile de presa rusesti. In acest timp, Casa Alba si-a exprimat scepticismul in legatura cu presupusul plan de…

- Statele Unite și Uniunea Europeana vor negocia un acord extrem de important in privința mineralelor rare. Decizia a fost luata la intalnirea de la Casa Alba dintre președintele SUA, Joe Biden, și lidera Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

- Președintele Joe Biden și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se vor intalni la Casa Alba pe 10 martie, a transmis președinția SUA , joi, 2 martie. Principalele subiecte de discuție vor fi cooperarea dintre Statele Unite și Uniunea Europeana in sprijinul Ucrainei pentru a-și apara suveranitatea…

- Razboi in Ucraina, ziua 365. Liderii statelor din grupul Bucuresti Noua (B9) au reafirmat, cu ocazia reuniunii de la Varsovia, sprijinul pentru Ucraina si au cerut actiuni pentru intensificarea apararii pe flancul estic al Aliantei Nord-Atlantice.