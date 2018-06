Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel a respins miercuri ideea refacerii Grupului Celor Opt (G8) state industrializate, din care Rusia a fost data afara dupa ce a anexat Crimeea in 2014, relateaza The Associated Press. Un parlamentar din cadrul Partidului Alternativa pentru Germania (AfD), Michael Espendiller…

- Prima doamna a Statelor Unite ale Americii, Melania Trump, nu-l va insoti pe sotul sau Donald Trump la summitul G7 din Canada, la sfarsitul acestei saptamani, si nici la summitul de la Singapore cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, pe 12 iunie, a anuntat duminica purtatoarea sa de cuvant, relateaza…

- In timp ce Moscova si europenii fac eforturi sa salveze acordul nuclear iranian, presedintele rus Vladimir Putin va avea vineri in statiunea Soci o intrevedere cu cancelarul german Angela Merkel, fiind prima intalnire directa a celor lideri in ultimul an, relateaza AFP, conform agerpres.ro. Cu…

- Presedintele SUA, Donald Trump, si liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, se vor intalni, probabil, in Singapore, in luna iunie, afirma, sub protectia anonimatului, oficiali citati de cotidianul Chosun si de agentia de presa Yonhap. Donald Trump a vehiculat ideea unei intrevederi in zona demilitarizata…

- Președintele SUA, Donald Trump, și liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un, se vor intalni, probabil, la Singapore, in luna iunie, afirma, sub protecția anonimatului oficiali. Trump a vehiculat ideea unei intrevederi in Zona Demilitarizata (DMZ) situata la frotinera dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud,…

- Castigul salarial mediu net a scazut in sanatate si asistenta sociala (-2,1%) comparativ cu luna precedenta, arata datele INS. Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat miercuri ca scaderile salariale din domeniul sanatatii si asistentei sociale din luna februarie sunt normale, in conditiile…

- Administratorul unic al Societatii Cornerciale "I.C.H. Constructii Grup S.A., convoaca Adunarea Generala Ordinara a actionarilor la data de 18.04.2018, ora 10.00, in Sala de Consiliu din Aleea Albastrelelor nr. 14, municipiul Constanta, pentru toti actionarii inregistrati Ia Registrul actionarilor la…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) se reuneste marti, 20 martie, pe ordinea de zi fiind subiecte referitoare la activitatea in 2017 a institutiilor cu atributii in domeniul securitatii nationale, scrie Digi24. 0 0 0 0 0 0