Summitul G20 s-a deschis cu primirea Uniunii Africane ca membru permanent

Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 08:26 Un incendiu a izbucnit la o unitate militara rusa din CrimeeaUn incendiu a izbucnit la o unitate militara rusa din capitala Crimeei, Simferopol, au anuntat sambata surse din cadrul fortelor de ocupatie ruse, informeaza dpa."A izbucnit un incendiu obisnuit la o unitate militara din Simferopol",…

- Negociatorul Rusiei la summitul G20, Svetlana Lukas, a declarat sambata ca declaratia comuna la care s-a ajuns la reuniunea din acest de la New Delhi este una "echilibrata" si este salutata de Moscova, informeaza dpa, potrivit Agerpres.Liderii tarilor din G20 au denuntat sambata "utilizarea fortei"…

- Uniunea Africana a luat loc oficial in calitate de nou membru al G20 sambata, la invitatia gazdei summitului de la New Delhi, premierul indian Narendra Modi, potrivit AFP, preluata de Agerpres.

- Premierul indian Narendra Modi si-a rostit discursul in deschiderea summitului G20 sambata la New Delhi in spatele placutei cu numele tarii sale identificata ca "Bharat", cel mai puternic semnal pana in prezent privind o posibila modificare a denumirii oficiale a tarii in limba engleza „India”.

- Intr o reactie la vestea ca Xi nu va participa la summitul G20, Biden a declarat duminica trecuta ca este "dezamagitldquo;, dar ca spera totusi ca in cele din urma "va ajunge sa il vadaldquo;.Numai China poate explica motivul absentei presedintelui Xi Jinping de la summitul anual G20 de la New Delhi…

- Sute de ciini vagabonzi care umbla pe strazile capitalei indiene, New Delhi, sint adunati de autoritati si mutati in adaposturi, pe masura ce se apropie summitul G20 din acest weekend. La summitul G20, cea mai mare reuniune a liderilor mondiali care a avut loc vreodata in capitala indiana, vor participa,…

- Presedintele american Joe Biden si ceilalti lideri de stat din G20 sunt asteptati incepand de vineri la New Delhi, capitala Indiei, unde gazda lor, premierul Narendra Modi, spera sa faciliteze dialogul cu privire la Ucraina si incalzirea climatica, printre alte teme, in pofida absentei lui Xi.

- Prima doamna a SUA, Jill Biden, a fost testata pozitiv pentru COVID-19, cu doar cateva zile inainte ca presedintele Joe Biden, care a fost testat negativ pentru acest virus, sa calatoreasca la un summit al Grupului celor 20 in India, a anuntat luni Casa Alba. Sotia lui Biden, in varsta de 72 de ani,…