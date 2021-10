Summitul G20: Liderii celor mai dezvoltate economii din lume, reuniti la Roma Reuniune decisiva la Roma, in acest weekend.In acest weekend, liderii politici ai celor mai mari 20 de economii ale lumii se reunesc la Roma pentru summitul G20, informeaza Digi 24.Natiunile care fac parte din acest grup reprezinta aproximativ doua treimi din populatia lumii si 85 din intreaga productie economica globala. Totodata, din G20 fac parte si cei mai mari producatori de gaze cu efect de sera din lume.G20 reuneste cele mai puternice guverne ale lumii, iar in aceste state se afla si cele ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

