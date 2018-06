Stiri pe aceeasi tema

- Liderii mai multor state membre ale Uniunii Europene au inceput duminica dupa-amiaza un mini-summit informal, in incercarea de a ajunge la un numitor comun inaintea Consiliului European de saptamana viitoare, in care cei 28 vor incerca sa clarifice situatia migrantilor care sosesc in Europa pe Marea…

- Inaltul Comisar al Natiunilor Unite pentru Refugiati (UNHCR), Filippo Grandi, a invitat vineri Uniunea Europeana sa profite de ocazia dezbaterii actuale privind politica in domeniul migratiei si azilului pentru a defini "o abordare noua si unificata" a acestui dosar, informeaza Reuters. …

- Sunt de notoritate conflictele pe care Uniunea Europeana le-a avut cu Apple, Amazon și alți giganți americani, care fac afaceri in Europa fara sa respecte regulile de taxare și care ocolesc legile naționale in ceea ce privește profiturile. Situație care a determinat blocul comunitar să vină…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat joi, la Buzau, ca la nivelul Uniunii Europene "nu mai exista, din pacate, acea unitate in principii, asa cum a fost atunci cand s-a creat si asa cum era si acum multi ani" si ca "Europa cu doua viteze este cea mai mare provocare si cu riscurile…

- Igor Dodon îi solicita premierului Pavel Filip sa-si dea demisia de onoare, dupa ce prim-ministrul a cerut ajutorul Uniunii Europene în formarea unei guvernari proeuropene la Chisinau, dupa alegerile parlamentare din noiembrie 2018. Ceea ce propune premierul Filip este un mod…

- Studiile de fezabilitate pentru cele trei spitale regionale romanesti ce ar beneficia de finantare din partea Uniunii Europene vor fi depuse, cel mai probabil, la sfarsitul anului la Bruxelles, a declarat, miercuri, ministrul Sanatatii, Sorina Pintea. 'Depunerea documentelor prezinta unele intarzieri,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan se intalneste luni la Varna, in Bulgaria, cu sefii institutiilor europene intr-o tentativa de revitalizare a unui dialog devenit tot mai dificil intre Ankara si Bruxelles, transmite AFP, conform agerpres.ro. Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude…