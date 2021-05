Sefii de stat si de guvern din statele UE se reunesc vineri in orasul portughez Porto la un summit de doua zile pentru a incerca sa construiasca o Europa mai sociala in urma pagubelor economice produse de pandemie, dar drumul se anunta lung inainte de a obtine rezultate concrete, Cei 27 fiind divizati in multe chestiuni, noteaza AFP.



''Summitul social'' a inceput la ora locala 13:00 (12:00 GMT) cu paneluri ce reunesc reprezentanti ai societatii civile, sindicalisti si lideri europeni.



Reuniunea propriu-zisa a sefilor de stat si de guvern incepe vineri seara,…