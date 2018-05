Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a declarat vineri presei ca au fost stabilite data si locul unde se va intalni cu liderul nord-coreean Kim Jong Un si ca detaliile urmeaza sa fie anuntate in curand, relateaza Reuters si AFP. Casa Alba a transmis ca summitul istoric dintre presedintele…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat miercuri ca Mike Pompeo, directorul CIA si viitorul secretar de Stat american, s-a intalnit saptamana trecuta cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, relateaza Reuters potrivit News.ro . ”Mike Pompeo s-a intalnit cu Kim Jong Un in Coreea de Nord saptamana trecuta.…

- Casa Alba a facut un nou anunț privind intalnirea mult așteptata dintre Donald Trump și Kim Jong Un. Intrunirea istorica intre presedintele american si dictatorul nord-coreean urmeaza sa aiba loc in luna mai, dar nu sunt cunoscute inca detalii practice despre locul sau formatul exact al acesteia.Premierul…

- Elvetia vrea sa medieze discutiile dintre SUA si Coreea de Nord, transmite Ministerul de Externe elevețian intr-un comunicat, scrie Reuters. „Elvetia este in contact cu toate partile implicate. Birourile bune puse la dispozitie de Elvetia sunt recunoscute. Este dreptul partilor implicate sa decida daca,…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a luat "de unul singur" decizia de a se intalni cu liderul Coreeei de Nord, Kim Jong-Un, afirma secretarul de Stat american, Rex Tillerson, in contextul in care hotararea a generat surprindere in Statele Unite, inclusiv in randul functionarilor de la Casa Alba.

- Presedintele american Donald Trump se va intalni cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un. Anuntul surprinzator a venit nu de Casa Alba, ci de la oficiali sud-coreeni care au precizat ca intrevederea va avea loc in luna mai. In scurt timp, Casa Alba a confirmat ca Trump se va vedea cu dictatorul nord-coreean,…

- Președintele american Donald Trump este de acord sa se intalnesca cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, a anunțat Casa Alba. CNN puncteaza ca aceasta intalnire este fara precedent in contextul in care cele doua națiuni au amenințat recent ca se vor distruge reciproc. Intalnirea, prima dintre un președinte…

- Presedintele american, Donald Trump, a raspuns pozitiv unei propuneri a liderului nord-coreean, Kim Jong Un, de a se intalni, iar intrevederea ar putea avea loc pana la finalul lunii mai, a anuntat joi seara, la Washington, Chung Eui-yong, seful Oficiului pentru Securitate Nationala din Coreea de…