- Aliații NATO au ajuns luni la un acord asupra planurilor de aparare care detaliaza modul in care alianța ar raspunde la un atac rusesc, in ciuda piedicilor puse de Turcia, cu o zi inainte ca liderii sa se intalneasca pentru un summit la Vilnius, au declarat cinci diplomați pentru Reuters.Timp de zeci…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a anuntat luni ca statele membre ale acestei aliante vor examina la summitul lor care incepe marti la Vilnius reducerea la un singur pas a procesului de aderare a Ucrainei la NATO, respectiv renuntarea la Planul de Actiune pentru aderarea la NATO (Membership…

- Ankara va sprijini intrarea Suediei in NATO daca Uniunea Europeana redeschide negocierile pentru aderarea Turciei la UE, a declarat, luni, presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, potrivit AFP si Reuters, preluate de Agerpres.

- Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, se declara optimist in privința incheierii unui acord politic intre Turcia și Suedia, inainte de summitul Alianței, care va avea loc la Vilnius pe 11 și 12 iulie. Oficialul NATO a precizat ca luni va participa la o intrevedere alaturi de premierul Suediei,…

- Parlamentul Letoniei l-a ales miercuri in functia de presedinte al tarii pe Edgars Rinkevics, fost ministru de externe al tarii baltice, transmit DPA si Reuters. Politicianul in varsta de 49 de ani, candidat al partidului Jauna Vienotiba, a primit 52 dintre cele 87 de voturi exprimate de parlamentari.…

- Șeful NATO - Jens Stoletnberg a afirmat luni ca in acest moment „nu are rost sa se discute despre modul in care Ucraina se poate alatura NATO daca nu va invinge mai intai in razboi” și ca „cel mai important, acum, este sa continuam suportul militar pentru Ucraina”Precizarea lui Stoltenberg vine la puțin…