Summitul COP28 se deschide cu speranțe pentru un acord rapid privind fondul pentru daune climatice Țarile participante la Summitul COP28 al ONU pe tema climei, care se deschide joi, spera sa ajunga la un acord rapid privind un nou fond pentru a plati pentru daunele cauzate de schimbarile climatice, cu scopul de a aduna o anumita bunavoința politica inainte ca discuțiile sa se indrepte spre subiecte controversate, inclusiv viitorul combustibililor […] The post Summitul COP28 se deschide cu speranțe pentru un acord rapid privind fondul pentru daune climatice appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

