- Aproape 50 de lideri europeni se reunesc joi, 1 iunie, in Republica Moldova, o tara mica care urmareste de cel mai aproape invazia Ucrainei vecine de catre armata rusa si care traieste cu frica unor manevre destabilizatoare ale Moscovei, relateaza AFP. Programul Summitului cuprinde o sesiune plenara,…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, aflat intr-o vizita de lucru in Republica Moldova,a fost intampinat la Castelul Mimi din Bulboaca de catre președinta Maia Sandu. „Sunt fericit ca sunt aici. Nu a fost ușor sa ajungem in R. Moldova, dar acesta este mesajul poporului nostru – susținem R. Moldova…

- Anuntul a fost facut vineri, 26 mai, de cancelarul german Olaf Scholz, in mesajul in care a confirmat prezenta la Summitul Comunitatii Politice Europene (CPE), care va avea loc pe 1 iunie in Republica Moldova, informeaza Agerpres, care preia presa de la Chisinau."In data de 1 iunie, familia europeana…

- „Moldova, ne vedem in curand!” – este mesajul președintelui Franței, Emmanuel Macron pentru moldoveni. Pe 1 iunie oficialul va veni in Republica Moldova la cel de-al doilea summit al Comunitații Politice Europene (EPC). Comunitatea este o platforma creata la inițiativa președintelui francez, cu scopul…

- Ucrainenii au doborat patru drone rusești in timpul nopții de sambata spre duminica, au anunțat surse din Ucraina, preluate de Sky News. CITESTE SI BREAKING NEWS Armata Ucrainei transmite ca militarii ucraineni nu au parasit orasul Bahmut: 'Sunt batalii grele' 12:47 1695 BREAKING NEWS Roberta…

- ”Moldova se afla in prezent intr-un moment de raspantie”, a declarat, luni, 10 aprilie, Maia Sandu intr-un mesaj adresat populației Republicii Moldova. Ea a spus ca Rusia incearca sa slabeasca Europa și ca viitorul tarii depinde de puterea poporului de a spune clar si raspicat ce doreste, invitandu-i…

- Parlamentul European comite o gafa politica inexplicabila, atribuind regiunii Transnistriei, aflata in estul Republicii Moldova, titulatura de „stat separatist”. Aceasta titulatura, atribuita Transnistriei, apare intr-un document al Parlamentului European. Documentul prezinta programul sesiunii plenare…

- Parlamentul European (PE) se reunește in perioada 13-16 martie, intr-o sesiune plenara la Strasbourg. Astfel, pe ordinea de zi a evenimentului se regasesc și provocarile cu care se confrunta Republica Moldova in fața incercarilor Rusiei de a deraia traiectoria sa pro-europeana, transmite Deschide.md…