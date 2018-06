Stiri pe aceeasi tema

- Un summit intre Grupul de la Visegrad (V4) si Franta va avea loc joi la Bruxelles, iar premierii tarilor membre ale V4 (Ungaria, Polonia, Cehia si Slovacia) se vor intalni de asemenea separat cu presedintele francez Emmanuel Macron inainte de reuniunea Consiliului European, a indicat marti Bertalan…

- Premierul ceh Andrej Babis a considerat ca ''nefericit'' formatul mini-summitului european privind migratia ce va avea loc duminica la Bruxelles, la care tarile Grupului de la Visegrad (Cehia, Polonia, Slovacia, Ungaria) au exclus sa participe, seful guvernul de la Praga aratand ca ''o…

- Vicepresedintele Comisiei Europene si comisar european al Uniunii energiei Maros Sefcovic (slovac) a facut cunoscut luni ca doreste sa devina viitorul presedinte al Comisiei Europene, potrivit site-ului Politico.eu. In cadrul unei reuniuni politice la Bratislava a social-democratilor din cele patru…

- Proiectul de buget prezentat de Comisia Europeana a starnit deja nemultumiri in randul catorva state europene, care ar urma sa primeasca mai putini bani pentru urmatorul exercitiu financiar. Romania, spre deosebire de alte tari, face nota discordanta. Romania are alocate, in proiectul de buget european…

- Polonia, Republica Ceha, Ungaria si Slovacia, care formeaza Grupul de la Visegrad (V4) trebuie sa dea dovada de unitate ferma in cadrul Uniunii Europene pentru a-si promova interesele comune, a declarat joi la Varsovia presedintele ceh Milos Zeman, dupa discutii cu omologul sau polonez Andrzej Duda,…

- Romania se afla pe ultimul loc in Europa in ceea ce priveste educatia financiara, indicatorul care masoara nivelul acestei componente fiind de 21%, comparativ cu nivelul mediu al UE, de 52%, iar in Bulgaria de 35%, a declarat, marti, Alexandru Ciuncan, secretar general al Asociatiei Pentru Promovarea…

- Comisia Europeana a recunoscut recent ca giganții alimentari folosesc “standarde duble” in privința calitații poduselor pe care le vand in țarile UE. Bulgaria a cerut Uniunii Europene eliminarea "standardelor duble" folosite de companiile alimentare care vând produse de o calitate…