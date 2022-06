Imagini contrastante de la Madrid, unde are loc summit-ul NATO, și de la Așgabat, capitala Turkmenistanului, unde are loc un summit al țarilor de la Marea Caspica. In timp ce liderii din țarile NATO au discuții prietenoase inaintea unui dineu la Muzeul Prado, Putin și omologii sai stau distanțați la o masa uriașa, aproape goala. La summit-ul de la Madrid, NATO a adoptat noul Concept Strategic, care prevede contracararea amenintarilor generate de Rusia si de China. In plus, documentul include și invitația oficiala catre Finlanda si Suedia pentru ca cele doua state sa devina membre ale Alianței.…