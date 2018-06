Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, si liderul nord-coreean Kim Jong Un, care s-au intalnit marti in cadrul unui summit istoric in Singapore, au incercat amandoi sa-si impuna controlul, dar au dat si oarece semne de anxietate, la inceputul reuniunii, relateaza Reuters, citand experti in comunicarea…

- Presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un si-au dat mana marti, intr-un summit istoric, in Singapore, relateaza The Associated Press conform News.ro . Cei doi si-au strans mana o vreme si au pozat in fata unui rand de steaguri americane si nord-coreene. Trump l-a condus…

- Prima intrevedere privata intre presedintele american, Donald Trump, si liderul nord-coreean, Kim Jong Un, s-a incheiat, la Singapore, transmit agentiile internationale de presa. Citeste si: * Donald Trump prevede o relatie 'formidabila' cu Kim Jong Un…

- Liderul suprem nord-coreean Kim Jong-un a ajuns duminica în Singapore, unde se va desfasura marti o întâlnire istorica a acestuia cu presedintele american Donald Trump, a relatat presa locala, citata de site-ul agentiei Dpa. Kim Jong-un a aterizat pe teritoriul…

- Discutiile dintre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong-un din Singapore ar putea dura doua zile daca totul va merge bine, conform unor surse CNN. Oficialii americani au facut pregatirile pentru o a doua zi de intalniri daca cei doi vor decide ca vor continua discutiile,…

- Presedintele american, Donald Trump, a anulat summitul istoric care ar fi trebuit sa aiba loc in mai putin de trei saptamani la Singapore, cu liderul nord-coreean Kim Jong-un, denuntand ostilitatea regimului de la Phenian. Intr-un mesaj dat publicitatii de Casa Alba, Trump apreciaza ca acum nu i se…

- Summitul istoric intre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong-Un va avea loc la 12 iunie in Singapore, potrivit unui anunt facut joi pe Twitter de liderul de la Casa Alba, transmit agentiile internationale de presa. ''Intalnirea extrem de asteptata…