Summit-ul COP 26. S-au scremut munții și a ieșit un șoarece climatic Dupa 15 zile de negocieri, incepute cu surle și trambițe, statele au adoptat sambata, 13 noiembrie, la COP26, in Scoția, un text comun pentru accelerarea luptei impotriva incalzirii globale. Denumit summit-ul ultimei șanse pentru climat, el nu a reușit sa depașeasca divergențele. Cele 200 de țari ale COP26 au adoptat un acord de accelerare a luptei impotriva […] The post Summit-ul COP 26. S-au scremut munții și a ieșit un șoarece climatic first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

