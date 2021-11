Summit-ul climatic din Scoția. Whisky făcut cu ulei de rapiță pentru liderii lumii Liderii mondiali, reuniți la Glasgow pentru summit-ul COP26, vor avea in aceste zile ocazia, pentru cei care doresc, sa guste cele mai cunoscute whisky-uri scoțiene. Unul dintre cei mai prestigioși producatori de whisky din Scoția a cautat o modalitate de a-și reduce amprenta de carbon. Taria și ecologia Distileria a abandonat combustibilii fosili și a […] The post Summit-ul climatic din Scoția. Whisky facut cu ulei de rapița pentru liderii lumii first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liderii G20, reuniți Roma, au reușit sa cada duminica la un acord asupra unor angajamente pentru clima ceva mai ambițioase decât cele ale acordului de la Paris, într-un moment în care începe Conferința ONU privind schimbarile climatice COP26 în Scoția, relateaza AFP.În…

- Liderii statelor membre G20, reuniti la Roma intr-un summit care se incheie duminica, au comunicat un obiectiv precis al cresterii incalzirii globale - de 1,5 grade Celsius fata de nivelul preindustrial - si urmeazaa sa se reuneasca duminica la summitul COP26 de la Glasgow, in Scotia, relateaza AFP,…

- Pana in prezent s-a vorbit mai ales despre reuniuni in marja acestui eveniment, care are loc sambata si duminica in capitala italiana, urmat imediat de COP26 la Glasgow, in Scotia. Inaintea summitului, Emmanuel Macron si Joe Biden s-au revazut prima oara dupa criza submarinelor australiene, in care…

- Papa Francisc ii indeamna pe liderii lumii care se reunesc in cadrul COP26, summitul ONU privind modificarile climartice ce incepe duminica la Glasgow, sa dea „de urgenta raspunsuri eficiente crizei ecologice”, relateaza AFP.

- Previn cititorii ca nu intenționez sa dau „timpul probabil” pentru un oraș din Scoția. In acest oraș, Glasgow, lunea viitoare se vor intalni reprezentanți ai nu mai puțin de 197 de țari participante la Convenția cadru a ONU asupra schimbarilor climatice, intre care mulți șefi de stat. Conferința se…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii si-a exprimat iritarea fata de liderii mondiali care „vorbesc” despre schimbarile climatice, dar „nu actioneaza”, intr-o conversatie privata despre summitul COP26, care va incepe pe 31 octombrie la Glasgow.

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii si-a exprimat iritarea fata de liderii mondiali care „vorbesc” despre schimbarile climatice, dar „nu actioneaza”, intr-o conversatie privata despre summitul COP26, care va incepe pe 31 octombrie la Glasgow. Monarhul britanic a fost surprinsa facand aceste aprecieri…

- Presedintele american Joe Biden a cerut vineri lumii sa-si afiseze "cele mai mari ambitii" pentru Conferinta Natiunilor Unite privind schimbarile climatice (COP26), preconizata sa aiba loc in noiembrie la Glasgow, exprimandu-si ingrijorarea fata de restrangerea posibilitatilor de a actiona impotriva…