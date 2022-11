Stiri pe aceeasi tema

- La Clinica de Ginecologie din Cluj-Napoca sunt patru bebeluși care au murit in condiții suspecte, iar parinții au rupt tacerea. Parinti ai caror bebelusi au murit in Spitalul Clinic Judetean din Cluj-Napoca acuza ca acestia s-au infectat in unitatea medicala si anunta ca dau unitatea sanitara in judecata. Anca…

- Maurice Munteanu a reacționat la declarațiile facute de profesorul universitar Șerban Puiu, de la Universitatea de Teatru și Film, din București, in care se referea intr-o maniera scandaloasa in privința studentelor. Criticul de moda a dezvaluit umilințele pe care le-a suferit la 18 ani, din partea…

- Au fost momente tensionate in Piața Victoriei, acolo unde, George Simion a fost saltat de jandarmi din autocarul in care se afla pentru protestul inceput joi. Astfel, in noaptea de joi spre vineri, liderul AUR a fost inștiințat ca trebuie sa mearga la secția de Poliție pentru a da lamuriri privind o…

- Amalia Puflea, o gimnasta de 15 ani din Barlad, ar fi amenințat cu sinuciderea in cantonamentul din Deva, declarand ca este terorizata de comportamentul agresiv, atat verbal, cat și fizic, al antrenorilor.

- Rusia a stramutat cu forta sute de mii de ucraineni, uneori in zone foarte indepartate, de la declansarea invaziei sale asupra Ucrainei, a declarat miercuri ambasadoarea SUA la Natiunile Unite, informeaza dpa, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- O plafonare a preturilor ”ar fi o decizie absolut stupida”, a tunat Putin la Forumul de la Vladivostok. ”Nu vom mai livra absolut nimic, daca este impotriva intereselor noastre economice. Nici gaze naturale, nici petrol, nici carbune (…). Nimic”, a subliniat liderul de la Kremlin. The post Rusia nu…