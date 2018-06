Summit UE/Macron: Cooperarea europeană a dus la acordul privind migraţia Presedintele francez Emmanuel Macron a salutat acordul la care au ajuns Cei 28 de lideri ai tarilor UE cu privire la dosarul migratiei vineri, dupa o noapte de dezbateri, depasind astfel blocajul italian, ceea ce recompenseaza - potrivit lui - "cooperarea europeana", informeaza AFP.



"El este, in primul rand, rodul muncii comune si cooperarea europeana a predominat asupra alegerii unei decizii neconcordante sau a unor decizii nationale care nu ar fi fost nici eficace, nici durabile", a declarat Macron la iesirea de la summitul de la Bruxelles, dupa noua ore de negocieri asupra gestionarii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele iranian Hassan Rohani l-a avertizat pe omologul sau francez Emmanuel Macron ca este ”imposibil” ca Iranul sa ramana in acordul in dosarul nuclear iranian daca Teheranul nu poate beneficia de prevederile acestui text din cauza retragerii Statelor Unite, potrivit agentiei Tasnim, scrie Reuters.

- Emmanuel Macron, Edyta Kocyk, Boyan Slat, Krisztian Imre și Florin Badița sunt cei cinci europeni care s-au remarcat in ultimul an și au fost desemnați caștigatori de catre Euronews și European Business Summit. Florin Badița a primit titlul de „Personalitatea europeana a anului”. Florin Badița fusese…

- Presedintele american Donald Trump i-a transmis omologului sau din Franta, Emmanuel Macron, ca a decis retragerea Statelor Unite din Acordul nuclear semnat de marile puteri cu Iranul in anul 2015, afirma surse citate de cotidianul The New York Times.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a estimat ca ar putea urma un razboi daca omologul sau american, Donald Trump, decide retragerea SUA din acordul prin care Iranul a acceptat sa-si sisteze programul nuclear in schimbul relaxarii sanctiunilor internationale, informeaza Agerpres.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a estimat ca ar putea urma un razboi daca omologul sau american, Donald Trump, decide retragerea SUA din acordul prin care Iranul a acceptat sa-si sisteze programul nuclear in schimbul relaxarii sanctiunilor internationale, informeaza duminica agentia Reuters. 'Am…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani i-a declarat duminica omologului sau francez, Emmanuel Macron, ca acordul nuclear din 2015 intre Iran si marile puteri internationale (SUA, Rusia, China, Regatul Unit, Franta si Germania) nu este negociabil, informeaza AFP, citata de Agerpres. AFP preia de pe site-ul…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani i-a declarat duminica omologului sau francez, Emmanuel Macron, ca acordul nuclear din 2015 intre Iran si marile puteri internationale (SUA, Rusia, China, Regatul Unit, Franta si Germania) nu este negociabil, informeaza AFP. Agentia preia de pe site-ul de internet…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat ca se asteapta ca omologul sau american, Donald Trump, sa retraga SUA din acordul nuclear cu Iranul, informeaza site-ul cotidianului The Independent, citat de Mediafax.