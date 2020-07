Stiri pe aceeasi tema

- Liderii tarilor europene si ai institutiilor Uniunii Europene se apropie de un acord asupra planului de relansare economica post-pandemie, afirma oficiali prezenti la summitul de la Bruxelles citati de presa germana si franceza și preluați de agerpres.Vezi și: ZVONURI despre alegeri amanate,…

- Premierul bulgar, Boiko Borisov, a anuntat ca sustine tarile membre ale Uniunii Europene, care, in discutiile de la summitul de la Bruxelles privind planul de relansare economica, au afirmat ca doresc corelarea...

- Liderii celor 27 de tari membre ale Uniunii Europene au decis sa se reintalneasca duminica la pranz pentru a continua discutiile pe marginea planului de relansare economica post-coronavirus, transmit agentiile internationale de presa, citand o sursa oficiala. Reuniti de vineri dimineata la Bruxelles,…

- Liderii celor 27 de tari membre ale Uniunii Europene se intalnesc vineri la Bruxelles la un summit pentru relansarea economiei afectate de coronavirus. Se asteapta negocieri dificile, timp de doua, chiar trei zile. Din februarie, astfel de evenimente au avut loc doar prin videoconferinta, reaminteste…

- Liderii europeni aduc din nou in discuție subiectul statului de drept. Uniunea Europeana ar trebui sa conditioneze alocarea fondurilor europene, inclusiv a celor alocate pentru lupta impotriva COVID-19, de situatia statului de drept si de combaterea coruptiei din statele membre.

- Sefii de stat si de guverne ai statelor membre ale Uniunii Europene ar urma sa se reuneasca intr-un summit, fata in fata, in urmatoarele saptamani, in vederea negocierii viitorului buget al UE si unui plan de relansare a economiei, afectata dur de pandemia covid-19 - printr-o suspendare a masurilor…