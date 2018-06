Stiri pe aceeasi tema

- Premierul ungar Viktor Orban a estimat, joi, ca este timpul ca liderii Uniunii Europene ''sa reconstruiasca democratia europeana si sa faca ceea ce oamenii cer cu adevarat", relateaza dpa. "Acesta este momentul potrivit pentru a lansa o noua perioada in care sa incercam sa reconstruim democratia…

- Premierul italian Giuseppe Conte a amenintat joi ca se va opune prin veto concluziilor summitului Uniunii Europene de la Bruxelles consacrat migratiei daca cererile Italiei nu vor fi indeplinite, relateaza AFP si dpa. Italia doreste "fapte concrete" mai degraba decat promisiuni de sprijin pentru a gestiona…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, joi si vineri, la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, unde va exprima sprijinul Romaniei pentru initiativele NATO si UE destinate imbunatatirii mobilitatii militare si va pleda pentru mentinerea unui climat atractiv al investitiilor in Uniunea…

- Diviziunile aratate de liderii europeni in fata problemei migratiilor sunt un semn de slabiciune a Uniunii Europene si alimenteaza miscarile populiste si xenofobe, a avertizat miercuri presedintele Consiliului European, Donald Tusk, cu o zi inaintea summitului crucial programat joi si vineri la Bruxelles,…

- Premierul ceh Andrej Babis a considerat ca ''nefericit'' formatul mini-summitului european privind migratia ce va avea loc duminica la Bruxelles, la care tarile Grupului de la Visegrad (Cehia, Polonia, Slovacia, Ungaria) au exclus sa participe, seful guvernul de la Praga aratand ca ''o…

- Un portest inedit a fost organizat in fața Consiliului European de membrii organizației Avaaz, care militeza pentru drepturile omului. Aceștia au așezat 4.500 de perechi de pantofi in piața Jean Ray din Bruxelles, cate una pentru fiecare palestinian și israelian ucis in ultimul deceniu.

- ”Este un prim pas. Este incurajator, dar trebuie sa se inteleaga ca sunt multe lucruri dificile de facut in viitor”, a declarat secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice Jens Stoltenberg intr-o reuniune a ministrilor de Externe ai statelor membre ale organizatiei, la Bruxelles.”Lucrul…

- Președintele Consiliului European, Donald Tusk, ar putea candida la președinție in Polonia, a anunțat liderul opozitiei poloneze Grzegorz Schetyna, presedintelel Platformei Civice (PO), citat de Agerpres. Schetyna a avansat miercuri numele actualului presedinte al Consiliului European drept potential…