Stiri pe aceeasi tema

- Liderii din Uniunea Europeana se reunesc astazi la Bruxelles pentru ultimul summit programat din acest an, urmand sa discute cu precadere despre consecintele razboiului din Ucraina si relatiile UE cu SUA, informeaza DPA.

- “Este in interesul Ungariei sa atraga noi surse pentru aprovizionarea sa cu gaze”, a declarat Szijjarto dupa discutii avute la Doha. Ungaria, membra a Uniunii Europene, se bazeaza in mare masura pe gazul si petrolul rusesc, iar cresterea pretului la energie a contribuit la un deficit bugetar in crestere…

- Reuniunea marcheaza 45 de ani de dialog intre Uniunea Europeana si ASEAN si este primul Summit UE – ASEAN la care participa, alaturi de reprezentantii institutiilor europene, si cei 27 de lideri ai Uniunii Europene, marcand astfel o premiera istorica, precizeaza Administratia Prezidentiala intr-un…

- Kelemen Hunor susține ca blocarea aderarii Romaniei la Schengen de catre Austria este „o decizie mizerabila”. Marcel Ciolacu spune și el ca este „un cadou gratuit de Craciun pentru Vladimir Putin”. Liderii UDMR și PSD au reacționat dupa votul din Consiliul JAI in care Austria a votat impotriva Romaniei.…

- Liderii din Uniunea Europeana se reunesc joi si vineri la Bruxelles pentru un alt summit de doua zile, la care atentia se va concentra pe impactul razboiului din Ucraina asupra pietei energiei din blocul comunitar, relateaza DPA.

- Apelul de la Bruxelles vine intr-o perioada in care sunt mari probleme cu aprovizionarea pentru țarile Uniunii Europene. Pachetul de masuri planificat de Uniunea Europeana pentru a limita creșterea prețurilor la gazele naturale trebuie sa evite o creștere a utilizarii combustibilului in contextul unei…

- Liderii statelor membre ale Uniunii Europene ar urma sa ceara Bruxelles-ului sa propuna plafonarea preturilor la gazele naturale, cand se vor intalni vineri, 7 octombrie, conform proiectului declaratiei lor comune, consultat de Reuters, anunța Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Liderii statelor membre ale Uniunii Europene ar urma sa ceara Bruxelles-ului sa propuna plafonarea preturilor la gazele naturale, cand se vor intalni vineri, 7 octombrie, conform proiectului declaratiei lor comune, consultat de Reuters.