Summit UE-China: Dezamagiri, asteptari si avertismente Europeni si chinezi s-au intalnit luni intr-un summit prin videoconferinta, cu scopul de a incerca sa-si aplaneze numeroasele divergente si a pregati o reuniune extraordinara a liderilor lor, insa fara speranta unei semnari, anul acesta, a unui acord cu privire la protectia investitiilor, relateaza AFP, citata de News.ro



"Asteptam un semnal la cel mai inalt nivel al unei vointe ca China sa-si creasca ambitiile mai ales in protectia investitiilor. Altfel, suntem hotarati sa jucam alta carte, cea a apararii intereselor noastre", a avertizat luni un oficial european de rang inalt.



… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sunt primele discutii oficiale intre Bruxelles si Beijing dupa acuzatiile europene privind dezinformarea despre noul coronavirus de catre partea chineza – un summit in regim de videoconferința la care au participat presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, presedintele Consiliului European,…

- Uniunea Europeana si China vor incerca sa depaseasca tensiunile dintre ele cu ocazia unui summit in sistem de videoconferinta ce are loc luni, acestea fiind primele discutii oficiale intre Bruxelles si Beijing dupa acuzatiile europene privind dezinformarea despre noul coronavirus de catre partea…

- Uniunea Europeana si China vor incerca sa depaseasca tensiunile dintre ele cu ocazia unui summit in sistem de videoconferinta ce are loc luni, acestea fiind primele discutii oficiale intre Bruxelles si Beijing dupa acuzatiile europene privind dezinformarea despre noul coronavirus de catre partea…

- Uniunea Europeana intentioneaza sa revizuiasca reglementarile pentru a putea bloca preluarea companiilor europene de catre entitati rivale care beneficiaza de subventii acordate incorect de guverne straine, arata un proiect de document obtinut de cotidianul Financial Times. Comisia Europeana…

- China i-a reprosat marti presedintelui american Donald Trump ca "se sustrage de la obligatiile sale" fata de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), dupa amenintari ale presedintelui american ca va ingheta pe termen nedefinit finantarea pentru aceasta agentie a ONU, transmite AFP. Acest…

- Ministerul de Externe al Chinei a declarat, luni, ca este prematura deschiderea imediata a unei investigatii cu privire la originea si propagarea noului coronavirus SARS-CoV-2, care a dus la decesul a peste 300.000 de oameni la nivel global, transmite Reuters. In cursul briefingului de presa zilnic…

- Ministerul de Externe al Chinei a declarat luni ca este prematura deschiderea imediata a unei investigatii cu privire la originea si propagarea noului coronavirus SARS-CoV-2, care a dus la decesul a peste 300.000 de oameni la nivel global, transmite Reuters. In cursul briefingului de presa zilnic de…

- (foto: The New York Times) Dupa ce, la 8 aprilie, Mike Pompeo, secretarul de stat al SUA a declarat presei ca tara sa se confrunta cu provocarea uriasa adusa de pandemia coronavirus, care a izbucnit in Wuhan, Ministerul de Externe al R.P. Chineze a replicat ca aceasta informatie trebuie mai degraba…