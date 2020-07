Sfântul Mare Proroc ILIE Tesviteanul, prăznuit astăzi de creștini

Biserica Ortodoxa il praznuieste pe Sfantul Proroc Ilie in fiecare an pe 20 iulie. Ilie, cunoscut ca fiind un proroc evreu este mentionat in cea de-a treia carte a regilor din Vechiul Testament in capitolele 17-20. In Noul Testament, Mantuitorul nostru, Iisus Hristos… [citeste mai departe]