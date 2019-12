Presedintele Consiliului European, Charles Michel, a anuntat in noaptea de joi spre vineri un ''acord privind neutralitate carbonului pana in 2050'', insa fara Polonia care a refuzat sa se angajeze pe aceasta tema, relateaza AFP.



"Acord privind neutralitatea climatica pana in 2050. Consiliul European obtine un acord cu privire la acest obiectiv important", a anuntat Charles Michel pe Twitter.



Polonia a refuzat sa se angajeze imediat, fara a bloca totusi concluziile, au explicat mai multe surse europene.



Charles Michel a salutat un ''semnal…