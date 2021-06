Stiri pe aceeasi tema

- Intentia Germaniei si a Frantei de a relansa dialogul cu Rusia divizeaza statele UE si prefigureaza discutii dificile la summitul european inceput joi la Bruxelles, consemneaza agentiile AFP, DPA si Reuters. La sosirea la summit, cancelarul Angela Merkel a apreciat ca UE trebuie sa gaseasca…

- Intentia Germaniei si a Frantei de a relansa dialogul cu Rusia divizeaza statele UE si prefigureaza discutii dificile la summitul european inceput joi la Bruxelles, consemneaza agentiile AFP, DPA si Reuters.

- Intentia Germaniei si a Frantei de a relansa dialogul cu Rusia divizeaza statele UE si prefigureaza discutii dificile la summitul european inceput joi la Bruxelles, consemneaza agentiile AFP, DPA si Reuters. La sosirea la summit, cancelarul Angela Merkel a apreciat ca UE trebuie sa gaseasca modalitati…

- Ministrul de Externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, nu vede cu ochi buni stabiliarea unui contact direct intre Bruxelles si Moscova, in conditiile in care Rusia „nu a aratat nicio intentie de a-si schimba politica” in urma anexarii peninsulei Crimeea.

- Cancelarul german, Angela Merkel, a declarat ca Uniunea Europeana trebuie sa stabileasca un „contact direct” cu Rusia si cu presedintele rus Vladimir Putin. In acelasi timp UE trebuie „sa creeze mecanisme pentru a raspunde impreuna si unanim la provocarile si atacurile hibride” ale Moscovei, a adaugat…

- Liderii tarilor NATO vor discuta la summitul de la Bruxelles subiecte precum provocarile reprezentate de Rusia si China, a declarat luni cancelarul german Angela Merkel, subliniind necesitatea de a raspunde campaniilor de dezinformare ale Moscovei, transmite Reuters. La sosirea la summit,…

- Proiectele comune ale Rusiei și Uniunii Europene ar fi fost blocate din cauza sancțiunilor introduse impotriva Moscovei și a retoricii agresive a Bruxelles-ului, susține reprezentantul oficial al Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zaharova, comentand afirmația șefului diplomației austriece,…

- Sefa extremei drepte franceze Marine Le Pen a declarat sambata ca sanctiunile ruse impotriva unor inalti responsabili ai Uniunii Europene se inscriu intr-o "forma de reciprocitate", dupa cele decise de UE impotriva Moscovei, despre care sustine ca au reprezentat "o greseala", relateaza AFP. Rusia…