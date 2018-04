Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin, care intreprinde in Turcia prima vizita in strainatate de la realegerea sa pentru un al patrulea mandat de presedinte pe 18 martie, a sosit in capitala turca in jurul orei 12,00 GMT, potrivit imaginilor transmise in direct de catre televiziunile turce citate de Agerpres.Vizita…

- Presedintele rus Vladimir Putin efectueaza o vizita de doua zile in Turcia, unde urmeaza sa lanseze constructia primei unitati a Centralei Nucleare turce Akkuyu, precizeaza Kremlinul intr-un comunicat citat de Reuters, scrie News.ro. Potrivit agenţiei proguvernamentale turce Anadolu, centrala urmează…

- Presedintele rus Vladimir Putin efectueaza marti si miercuri o vizita in Turcia, unde se va intalni cu omologii sai turc si iranian, Recep Tayyip Erdogan si Hassan Rouhani, a anuntat luni Kremlinul, transmite Reuters. Putin si Erdogan vor inaugura oficial cu acest prilej lucrarile la prima…

- Presedintele rus Vladimir Putin, seful statului iranian Hassan Rohani si omologul lor turc Recep Tayyip Erdogan se vor intalni pentru discutii privind Siria in luna aprilie, a anuntat miercuri Kremlinul, relateaza agentia rusa de presa TASS, preluata de Reuters. Rusia, Turcia si Iranul coopereaza strans…

