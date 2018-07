Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul a anuntat luni ca peninsula Crimeea, pe care a anexat-o de la Ucraina in 2014, este o parte inseparabila a Rusiei si nu va fi unul dintre subiectele discutate la summit-ul dintre presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american, Donald Trump, scrie Reuters potrivit News.ro. Putin este…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a declarat ca nu excluse posibilitatea recunoasterii anexarii regiunii Crimeea de catre Rusia, liderul de la Casa Alba afirma ca ar putea discuta acest subiect cu ocazia intrevederii sale cu omologul sau rus, Vladimir Putin, ce avea loc pe 16 iulie la Helsinki.

- Donald Trump a venit la Casa Alba cu promisiunea de a reconcilia SUA cu Rusia. Dupa un an si jumatate, intr-un context si mai degradat, miliardarul republican va avea primul summit bilateral cu Vladimir Putin, in 16 iulie, la Helsinki, pe teren neutru. In pregatire de mai multe luni, intalnirea dintre…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american, Donald Trump, se vor intalni pe 16 iulie, la Helsinki, pentru primul lor summit bilateral, a anuntat joi Kremlinul si Casa Alba, transmit agentiile internationale de presa. Cu prilejul intrevederii de la Helsinki vor fi abordate 'stadiul…

- Situația politica internaționala tensionata, produsa in urma atacurilor conduse de administrația prezidențiala americana a lui Donald Trump și susținute armat de Franța și Marea Britanie, nu trebuie sa distruga așteptarile cu privire la un dialog SUA-Rusia. In ciuda relațiilor racite grav, Kremlinul…