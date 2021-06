Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite si Rusia pledeaza, intr-o declaratie comuna adoptata dupa summitul de la Geneva, pentru "dialog in scopul stabilitatii strategice" si pentru masuri de control al armamentului si reducere a riscurilor. "Noi, presedintele SUA, Joseph R. Biden, si presedintele Federatiei Ruse, Vladimir…

- Presedintele american Joe Biden a dezvaluit miercuri ca i-a transmis omologului sau rus, Vladimir Putin, ca, daca opozantul rus Alexei Navalnii va muri, consecintele vor fi devastatoare pentru Rusia. Biden a facut aceste declaratii in conferinta de presa sustinuta separat dupa intalnirea avuta miercuri…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat in conferinta sa de presa, miercuri, la Geneva, ca intalnirea cu presedintele american, Joe Biden, a fost una constructiva, s-a desfasurat fara ostilitate si a demonstrat dorinta celor doi lideri de a se intelege. Presedintele american si cel rus, Joe Biden…

- Vladimir Putin a sosit astazi la Geneva. Presedintele rus va avea discutii cu omologul sau american Joe Biden.Presedintele rus Vladimir Putin a sosit miercuri la Geneva pentru primul sau summit cu omologul sau american Joe Biden, o reuniune destinata sa aplaneze tensiunile dintre cele doua tari si sa…

- Presedintele american, Joe Biden, a promis luni sa ii spuna omologului sau rus, Vladimir Putin, care sunt "liniile sale rosii", cu ocazia intalnirii bilaterale, programata miercuri la Geneva, transmit agentiile internationale de presa. "Nu cautam un conflict cu Rusia, dar vom raspunde daca Rusia continua…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat ca asteapta de la summitul pe care il va avea saptamana viitoare cu omologul sau american Joe Biden sa ajute la instituirea unui dialog intre cele doua state si sa restabileasca contactele personale, a informat duminica agentia Interfax, potrivit Reuters.…

- Presedintele american Joe Biden si omologul sau rus Vladimir Putin se vor intalni in Elvetia pentru primul lor summit, scrie cotidianul Tages-Anzeiger in editia de luni, citand 'surse de incredere', transmite Reuters. O misiune americana a sosit deja in avans la Geneva in acest…