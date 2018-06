Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul singaporez de Externe Vivian Balakrishnan va ajunge la Phenian, joi, cu doar cateva zile inainte de summitul dintre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong-un, a declarat Guvernul de la Singapore, conform Reuters.

- Spațiul aerian din Singapore va fi restricționat in timpul summitului dintre Donald Trump și Kim Jong-un, au anunțat miercuri Organizația Aviației Civile Internaționale (ICAO) și Administrația Federala a Aviației din SUA (FAA), scrie Reuters.

- Melania Trump nu-l va insoți pe soțul ei la intalnirea cu Kim Jong-un programata pentru 12 iunie la Singapore. Purtatoarea de cuvant a primei doamne a anunțat ca pe parcursul lunii iunie, Melania nu va merge alaturi de soțul ei in vizitele internaționale, scrie Reuters. Donald Trump are programat pentru…

- Coreea de Nord susține ca este in continuare dispusa sa vorbeasca cu Donald Trump dupa ce președintele american a anulat abrupt intalnirea cu Kim Jong-un, scrie BBC News. Liderul suprem de la Phenian a transmis ca este in continuare dispus sa vorbeasca “in orice moment și sub orice forma” cu Trump.…

- Deplasarea liderului nord-coreean Kim Jong-un in Singapore pentru convorbiri cu presedintele american Donald Trump presupune o serie de provocari de ordin logistic, incepand cu transportul cu o aeronava din epoca sovietica al liderului de la Phenian, al limuzinei sale si a zeci de membri ai dispozitivului…

- Liderul nord-coreean, Kim Jong-un, i-a transmis Consilierului de Stat al Chinei, Wang Yi, aflat in vizita in Corea de Nord, ca ramane fidel ideii de dezarmare nucleara, conform Ministerului de Externe din China, scrie Reuters potrivit News.ro . Wang Yi, se afla in vizita in Coreea de Nord dupa summitul…

- Ministrul de Externe din Coreea de Nord, Ri Yong Ho, a declarat in cadrul unei vizite la Moscova ca situatia din peninsula coreeana si evenimentele de pe scena politica internationala demonstreaza ca tara sa si Rusia trebuie sa aiba legaturi mai stranse, scrie Reuters. El a dat declaratii alaturi de…

- Ministrul de externe nord-coreean, Ri Yong-ho, incepe joi o vizita de doua zile in Suedia, tara care reprezinta diplomatic Statele Unite ale Americii la Phenian, a comunicat Ministerul de Externe de la Stockholm, in contextul pregatirilor pentru summitul istoric intre presedintele american Donald Trump…