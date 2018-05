Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, nu a cerut Pentagonului sa-i prezinte optiuni in vederea reducerii numarului de militari americani stationati in Coreea de Sud, a subliniat vineri consilierul american pentru securitate nationala John Bolton, relateaza Reuters. Precizarile sale vin dupa ce cotidianul…

- Casa Alba a fost de acord sa prelungeasca pana la 1 iunie perioada de scutire provizorie de la taxe vamale aupra importurilor de otel si aluminiu din Canada, Mexic si Uniunea Europeana (UE), evitand o escaladare in conflictul comercial, relateaza AFP conform News.ro . ”Administratia (Trump) a prelungit…

- Statele Unite iau in considerare aplicarea in Coreea de Nord a modelului de denuclearizare din Libia, a declarat duminica John Bolton, consilier national pentru securitate, citat de Yonhap. Modelul presupune destructurarea completa a programului nuclear, inaintea oricaror concesii din partea Washingtonului,…

- Donald Trump nu a luat inca o decizie in legatura cu soarta acordului nuclear iranian, a declarat duminica John Bolton, consilierul pentru securitate nationala al presedintelui SUA, citat de AFP. "Nu exista inca o decizie in legatura cu acest subiect", a afirmat Bolton, intervievat la canalul Fox in…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat miercuri ca nu l-a demis pe James Comey 'din cauza investigatiei trucate privind Rusia', contrazicandu-si astfel declaratia din 2017 in care sustinea ca motivul destituirii directorului FBI a fost tocmai aceasta ancheta, transmite Reuters. Trump l-a…

- "Propunem organizarea la Belgrad a unei intalniri intre Trump si Putin. Nu exista un loc mai bun decat Serbia", a afirmat Ivica Dacici vineri. Presedintele SUA, Donald Trump, l-a felicitat marti pe omologul sau din Rusia, Vladimir Putin, pentru castigarea scrutinului prezidential. Liderul de la Casa…

- Presedintele american Donald Trump l-a numit pe neoconservatorul John Bolton, un analist la Fox News, in postul foarte influent de consilier pe probleme de securitate nationala la Casa Alba, relateaza AFP conform News.ro . Numirea sa are loc in momentul abordarii unor negocieri istorice cu Coreea de…

- Presedintele american Donald Trump a scris sambata pe contul lui de Twitter ca intelegerea cu nord-coreenii este „in pregatire” si ca va fi una foarte buna pentru intreaga lume.Dupa o zi de la anuntul ca Trump a decis sa se intalneasca cu liderul Coreii de Nord, Kim Jong-un, el a scris: „Intelegerea…