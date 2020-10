Summit special UE-China, programat pentru 16 noiembrie la Berlin Sefii de stat si de guvern ai tarilor UE se vor reuni pe 16 noiembrie la Berlin pentru un summit consacrat relatiilor cu China, potrivit unui program actualizat publicat vineri de Consiliul European, institutie ce reprezinta statele membre, informeaza AFP.



Aceasta "reuniune informala" a liderilor europeni va avea loc fara participarea Chinei, a precizat un purtator de cuvant al Consiliului European.



Noua reuniune a fost adaugata la cateva ore dupa incheierea discutiilor celor 27 asupra Chinei, in cadrul unui summit european la Bruxelles. UE si-a exprimat "profunda ingrijorare"… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

