- Presedintele francez Emmanuel Macron se va reuni la 9 decembrie la Paris cu omologii sai din Rusia si Ucraina, Vladimir Putin, respectiv Volodimir Zelenski, precum si cu cancelarul german Angela Merkel, in cadrul unui summit in asa-numitul format "Normandia" (Franta, Germania, Ucraina si Rusia) asupra…

- Anuntul vine dupa o convorbire telefonice avuta de cei doi lideri. Presedintia rusa nu a oferit deocamdata mai multe detalii despre discutia dintre Merkel si Putin asupra viitorului regiunii Donbas. Insa o intelegere cu privire la statutul acesteia ar putea fi un pas inainte pentru stabilirea unui…

- Presedintele rus Vladimir Putin este interesat in desfasurarea unei intalniri in 'format Normandia' (Germania, Franta, Ucraina si Rusia) cu privire la rezolvarea conflictului din Donbas in caz de nevoie urgenta, a declarat duminica seara purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, in…

- Pregatiri in vederea unui summit pe tema solutionarii conflictului din Ucraina - intre Kiev, Moscova, Berlin si Paris - au fost oprite, a anuntat marti Kremlinul, relateaza Reuters potrivit news.ro”Atunci cand o parte pretinde ca are abordari noi, formatul Normandia intampina dificultati care…

- Guvernul ucrainean si separatistii pro-rusi din estul tarii au semnat marti, la Minsk, un acord care deschide calea unor viitoare negocieri, informeaza dpa. Acordul la care s-a ajuns vizeaza un statut special pentru regiunile Donetk si Lugansk din Donbas si posibilitatea organizarii de alegeri. Noul…

- Ucraina se pregateste pentru intalnirea in "format Normandia" (Rusia, Germania, Franta si Ucraina) si elaboreaza un plan de indeplinire a acordurilor de la Minsk cu termene concrete, a declarat joi presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, in timpul conferintei de presa de dupa intrevederea sa cu…

