Summit NATO Washington: Ajutorul militar pentru Ucraina va ajunge la peste 40 miliarde euro

- Tarile membre ale NATO au cazut de acord sa finanteze un ajutor militar pentru Ucraina in valoare de 40 de miliarde de euro anul viitor, au declarat miercuri doi diplomati occidentali pentru Reuters, cu o saptamana inainte ca liderii aliantei sa se reuneasca intr-un summit la Washington, cu ocazia marcarii…

- Cele 32 de țari membre nu au putut elabora un plan de cheltuieli pe mai mulți ani, dar vor mai multa transparența Anunțul vine cu o saptamana inainte ca liderii Alianței sa se intalneasca la Summit-ul de la Washington, din 9-11 iulie. Pactul care ar urma sa fie aprobat saptamana viitoare, nu prevede…

- Ucraina va primi anual in urmatorii patru ani circa 60 de miliarde de dolari ca ajutor militar in baza celor peste 20 de acorduri de securitate pe care le-a semnat pana in prezent cu aliatii sai care o sustin in razboiul cu Rusia, a declarat vineri premierul ucrainean Denis Smihal, transmite Reuters,…

- Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, le va cere aliaților sa se angajeze la o suma minima de 40 de miliarde de euro pe an pentru a finanța ajutorul militar destinat Ucrainei, a declarat o sursa din cadrul alianței pentru Reuters , joi, in contextul in care miniștrii de externe din statele aliate…

- Maria Zaharova, purtatoarea de cuvant a diplomației lui Putin, susține ca ajutorul militar pe care SUA il ofera Ucrainei pentru a se apara de invadatorii ruși este un „razboi hibrid” al SUA impotriva Rusiei și ca acesta „se va sfarșit intr-o umilința similara cu cea din Vietnam sau Afganistan”, relateaza…

- Camera Reprezentanților din SUA a adoptat sambata, cu un larg sprijin bipartizan, un pachet legislativ de 95 de miliarde de dolari care ofera asistența de securitate Ucrainei, Israelului și Taiwanului. Pachetul merge acum la Senatul majoritar democrat, care a adoptat o masura similara in urma cu mai…

- Pachetul de ajutor militar pentru Ucraina in razboiul sau de aparare cu Rusia, de aproximativ 61 de miliarde de dolari, a fost aprobat, sambata seara, 20 aprilie, de Camera Reprezentanților din Congresul SUA. Conform BBC, rezultatul final al votului a fost de 311 la 112. Democrații au votat alaturi…

- Premierul olandez Mark Rutte a promis vineri un ajutor suplimentar de un miliard de euro pentru Ucraina „devastata zilnic de invazia rusa”. „Tarile de Jos vor debloca anul acesta un miliard de euro suplimentar pentru sprijinul militar” al Ucrainei, iar suma se adauga celor „doua miliarde de euro deja…