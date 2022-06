Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a spus miercuri liderilor statelor NATO ca tara sa are nevoie de mai multe arme si de bani, circa 5 miliarde de dolari pe luna, pentru a se apara in fata agresiunii Rusiei, el sustinand ca ambitiile Moscovei nu se opresc la Ucraina, potrivit agenției AFP.…

- Volodimir Zelenski s-a adresat participanților la de la Madrid, intr-un mesaj in care liderii alianței militare anticipau, in special, noi cereri de furnizare a armelor necesare forțelor Kievului, in fața agresiunii ruse. Președintele Ucrainei i-a surprins pe toți cei de fața, reiterand mai vechea solicitare…

- Alianța iși va spori semnificativ forța de reacție rapida, va mari numarul militarilor de pe teritoriul statelor de pe flancul de est, inclusiv Romania, și va desemna Rusia drept o amenințare directa la adresa securitații transatlantice, scrie BBC , in ziua inceperii reuniunii NATO de la Madrid. Summitul…

- Ucraina are nevoie de o victorie impotriva Rusiei ”pe campul de lupta” inaintea oricaror negocieri de pace, declara marti presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, cotidianului britanic Financial Times (FT), relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Volodimir Zelenski trage un nou semnal de alarma prin intermediul mesajului oficial transmis la miezul nopții catre cetațeni. Potrivit liderului ucrainean, situația pe teren nu este una favorabila, astfel ca armata rusa și-a concentrat toata puterea in regiunea Donbas, acolo unde atacurile și bombardamentele…

- Ucraina, preturile la energie, politica europeana de aparare comuna si problemele create de razboiul ruso-ucrainean pentru securitatea alimentara vor fi principalele teme ale summitului UE din 30-31 mai, a declarat vineri presedintele Consiliului European, Charles Michel, care a indemnat statele UE…

- Parlamentul ucrainean a votat duminica extinderea legii martiale si a mobilizarii generale cu inca 90 de zile, pana la 23 august. Un decret in acest sens a fost semnat joi de presedintele Volodimir Zelenski, transmite DPA, citata de Agerpres . Legea martiala a fost impusa de Zelenski la 24 februarie,…

- Razboi in Ucraina, ziua 36. Lupta de rezistența a armatei din Ucraina continua. Poliția ucraineana anunța ca in regiunea Donețk continua bombardamentele rușilor. Lupte grele se duc in continuare si la periferia Kievului. Autoritatile locale depun eforturi