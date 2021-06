Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Turciei Recep Tayyip Erdogan a declarat luni ca a convenit in cadrul unei intrevederi cu premierul grec Kyriakos Mitsotakis asupra continuarii dialogului intre cele doua tari, relateaza Reuters. Erdogan, care s-a intalnit cu Mitsotakis in marja summitului NATO de la la Bruxelles,…

- Relatiile transatlantice au devenit mult mai firesti de cand Joe Biden a preluat presedintia SUA, dupa o perioada uneori "foarte incomoda" cu Donald Trump, a declarat luni premierul olandez Mark Rutte, citat de Reuters. Seful guvernului olandez a facut aceasta declaratie la sosirea sa la Bruxelles,…

- Turcia a dezvaluit datele tehnice privind descoperirile sale de gaze din Marea Neagra firmelor energetice americane Chevron si Exxon Mobil, inaintea unei posibile cooperari privind extragerea acestor zacaminte de gaze, a declarat vineri pentru Reuters un oficial turc din apropiere acestor discutii,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat marti SUA ca risca "sa piarda un prieten pretios" prin "incoltirea" Turciei, cu doua saptamani inaintea unei intalniri cu omologul sau american Joe Biden pe fondul tensiunilor bilaterale, relateaza AFP. "Cei care incoltesc Turcia vor pierde un prieten…

- Ambasadorii statelor membre ale NATO vor dezbate astazi, la Bruxelles, cazul interceptarii de Belarus a unui avion de pasageri ce efectua un zbor Atena-Vilnius, a anuntat ieri un reprezentant al Aliantei Nord-Atlantice, potrivit AFP si Reuters, preluate de Agerpres. Un avion de pasageri ce efectua un…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a avertizat luni Turcia in legatura cu ceea ce el a numit a fi tentative de a alimenta „sentimentul militarist” al Ucrainei, dupa ce Ankara a anuntat pasi in directia intaririi cooperarii cu Kievul, relateaza Reuters.

- Un fost membru al conducerii partidului neonazist grec Zorii Aurii, condamnat in tara sa si pe numele caruia exista un mandat international de arestare, a comparut miercuri in fata unui judecator belgian caruia i-a transmis ca refuza sa fie extradat in Grecia, a anuntat Parchetul din Bruxelles, relateaza…

- O nava de cercetari franceza va reveni in tara dupa ce a fost implicata intr-o disputa maritima dintre Grecia si Turcia, transmit miercuri AFP si dpa. Nava oceanografica franceza L'Atalante efectua la finalul saptamanii trecute explorari hidrografice la sud-est de insula elena Creta, cu aprobarea…