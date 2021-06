Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat luni ca a avut o intalnire ''foarte productiva si sincera'' cu omologul sau american Joe Biden, pe care l-a intalnit pentru prima data in marja summitului NATO de la Bruxelles, relateaza AFP.



''Trebuie sa spun ca am avut o intrevedre foarte productiva si sincera'', a declarat Erdogan intr-o conferinta de presa, la Bruxelles, adaugand ca ''nicio problema in relatiile dintre Turcia si SUA nu este insurmontabila''.



Presedintele turc a mentionat ca in cadrul ''discutiilor…