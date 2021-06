Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a afirmat luni, într-o conferinta de presa la Bruxelles, ca Ucraina trebuie sa elimine coruptia si sa îndeplineasca alte criterii pentru aderarea la NATO, dar anexarea Peninsulei Crimeea la Rusia, precum si rolul Moscovei în partea de est a tarii nu…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a declarat luni, inaintea summitului Aliantei Nord-Atlantice de la Bruxelles, ca NATO este "extrem de importanta" pentru interesele americane si a adaugat ca doreste ca Europa sa stie ca Statele Unite ale Americii sunt de partea sa, relateaza Reuters. "Articolul 5 este o…

- Presedintele american Joe Biden va sustine singur o conferinta de presa, dupa intalnirea de saptamana viitoare de la Geneva cu presedintele rus Vladimir Putin, a anuntat Casa Alba, potrivit The Guardian . Vladimir Putin și Joe Biden se vor intalni miercuri la Geneva. Potrivit Casei Albe, Joe Biden va…

- Președintele rus Vladimir Putin și omologul sau american Joe Biden s-ar putea întâlni în iunie, potrivit unui consilier de la Kremlin citat de agenția RIA. Informația vine în contextul intensificarii tensiunilor dintre Occident și Moscova. Aceasta ar fi primul summit…

- Presedintele american Joe Biden va efectua in luna iunie prima sa deplasare in strainatate in Regatul Unit si in Belgia, a anuntat vineri Casa Alba, relateaza Reuters si AFP. Joe Biden va participa la summitul G7 din perioada 11-13 iunie de la Cornwall (sud-vestul Angliei), iar apoi la…

- Germania si Franta, care au un rol de mediator in tensiunile dintre Rusia si Ucraina, au lansat sambata un apel la „retinere” si „dezescaladare imediata” intre cele doua tari, declarandu-se „preocupate de numarul tot mai mare de incalcari ale incetarii focului”, noteaza AFP și Agerpres. Reafirmandu-si…