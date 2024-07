Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a apreciat miercuri inaintea summitului NATO la Washington ca asteapta ca aliatii sa aprobe cu acest prilej un nou ajutor militar substantial destinat Ucrainei pentru a sustine aceasta tara in razboiul cu Rusia, ajutor care va servi si ca o punte catre aderarea…

- Liderii celor 32 de state membre ale NATO se vor reuni, incepand de maine, pentru trei zile, la Washington, intr-un Summit aniversar, 75 de ani de la inființarea Alianței Nord Atlantice. Surse politice susțin ca se va propune „o punte spre aderare” pentru Ucraina, iar liderii vor anunta masuri pentru…

- Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a evitat vineri sa se pronunte daca actualul presedinte al SUA, Joe Biden, este apt sa conduca statul aliat cu cea mai mare putere nucleara si respectiv sa candideze pentru un nou mandat, afirmand ca daca ar incepe sa comenteze chestiuni politice interne ar…

- Alianța Nord Atlantica planifica noi masuri pentru a proteja campania de sprijinire a Ucrainei, potrivit unui nou raport, in timp ce cresc temerile ca un al doilea mandat la Casa Alba al lui Donald Trump va impiedica eforturile colective de a invinge și descuraja Rusia.

- Șeful diplomației americane, Antony Blinken, a declarat vineri ca la summitul NATO programat pe 9-11 iulie la Washington va fi aprobat un pachet de sprijin „foarte solid” pentru Ucraina, informeaza agenția de presa EFE, preluata de Agerpres.„Veti vedea si un pachet foarte solid pentru Ucraina si acesta…

- Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, le va cere aliaților sa se angajeze la o suma minima de 40 de miliarde de euro pe an pentru a finanța ajutorul militar destinat Ucrainei, a declarat o sursa din cadrul alianței pentru Reuters , joi, in contextul in care miniștrii de externe din statele aliate…

- Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg l-a invitat luni pe presedintele ucrainean Volodimir Zelenski sa asiste la summitul Aliantei care va avea loc in iulie la Washington, dar a avertizat ca nu se asteapta in stadiul actual la un acord intre statele membre care sa permita adresarea unei invitatii…