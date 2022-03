Summit la Londra cu liderii ţărilor scandinave şi baltice Premierul britanic Boris Johnson organizeaza saptamana viitoare un summit cu liderii tarilor scandinave si baltice, vecine ale Rusiei, in marja unuia din cele mai mari exercitii militare ale NATO dupa incheierea razboiului rece, care va avea loc in Norvegia incepand de luni, transmite AFP. Manevrele, denumite “Exercise Cold Response”, vor reuni peste 30.000 de soldati din 27 de tari venite sa se antreneze la temperaturi sub zero grade. In paralel, premierul Boris Johnson ii va primi marti la Londra pe liderii Fortei Expeditionare Comune (JEF), o coalitie de zece state concentrata pe securitatea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

