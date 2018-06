Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump și liderul nord-coreean Kim Jong-un, se intalnesc astazi pentru prima oara, in speranța gasirii unei soluții pașnice pentru criza nucleara de pe Peninsula Coreeana.

- Primele declaratii ale lui Donald Trump si Kim Jong-un, despre summitul de la Singapore. Cei doi lideri s-au intalnit, in sfarsit, la Hotelul Capella, de pe insula Sentosa. Presedintele american a spus ca prevede o relatie “formidabila” cu liderul de la Phenian. Donald Trump si Kim Jong-un si-au strans…

- Presedintele SUA Donald Trump si liderul nord coreean Kim Jong Un au ajuns duminica la Singapore, cu doua zile inainte de summitul lor istoric, al carui rezultat se anunta incert dupa decenii de tensiuni intre SUA si Coreea de Nord, relateaza AFP, preluat de Agerpres.Arsenalul nuclear nord coreean,…

- Presedintele american, Donald Trump, si liderul de la Phenian, Kim Jong Un, sunt asteptati sa soseasca duminica in Singapore in vederea istoricului summit de marti ce vizeaza denuclearizarea Coreei de Nord, transmite agentia dpa. Dupa sosire, cei doi lideri - care vin din Quebec si, respectiv, Phenian…

- Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat sambata ca summitul pe care il va avea marți in Singapore cu liderul nord-coreean Kim Jong-un reprezinta o ”ocazie unica” de a ajunge la un acord in domeniul nuclear cu Phenianul, despre care Trump spune ca ”lucreaza foarte bine”. In conferința de presa dinantea…

- SUA au comunicat ca pregatirile pentru summit-ul de pe 12 iunie dintre presedintele Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong-un in Singapore decurg bine, scrie BBC. Casa Alba a transmis ca cei doi se vor intalni la ora locala 9:00 si ca Trump este informat zilnic cu privire la stadiul pregatirilor.…

- Întâlnirea dintre presedintele SUA, Donald Trump, si liderul regimului de la Phenian, Kim Jong-un, va avea loc în Singapore, la data de 12 iunie, a anuntat presedintele american pe Twitter.

- Președintele SUA, Donald Trump, și liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un, se vor intalni, probabil, la Singapore, in luna iunie, afirma, sub protecția anonimatului oficiali. Trump a vehiculat ideea unei intrevederi in Zona Demilitarizata (DMZ) situata la frotinera dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud,…