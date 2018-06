Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un au ajuns duminica la Singapore, cu doua zile inainte de summitul lor istoric, al carui rezultat se anunta incert dupa decenii de tensiuni intre SUA si Coreea de Nord, relateaza AFP. Arsenalul nuclear nord-coreean, pentru care Phenianul…

- Seulul a indicat luni ca supravegheaza schimbarile intervenite la varful armatei nord-coreene, dupa ce au aparut informatii potrivit carora Phenianul ar fi inlocuit trei ofiteri de cel mai inalt rang inainte de summitul istoric cu SUA, informeaza AFP. Potrivit presei, remanierile in curs de desfasurare…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat vineri seara ca se va intalni cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, pe 12 iunie, desi acum o saptamana anulase intrevederea, informeaza NBC News.

- Presedintele SUA Donald Trump a revitalizat sperantele privind summitul cu liderul nord -coreean Kim Jong Un, luna viitoare, dupa ce le-a declarat repoterilor sambata seara, in Biroul Oval, ca inca este luata in calcul o intalnire in 12 iunie, in Singapore, si ca acest lucru nu s-a schimbat, coform…

- Presedintele american Donald Trump si omologul sau sud-coreean Moon Jae-in s-au angajat duminica, intr-o convorbire telefonica, sa ''colaboreze strans'' la succesul viitorului summit intre Washington si Phenian, dupa amenintarile acestuia din urma ca va anula intalnirea, transmite AFP, potrivit Agerpres.…

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca inca nu este clar daca summitul planificat cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un va avea totusi loc si a spus ca va continua sa insiste pe denuclearizarea Peninsulei Coreene, relateaza Reuters. 'Vom vedea', le-a spus Trump ziaristilor…

- Presedintele american, Donald Trump, a laudat marti atitudinea liderului nord-coreean, Kim Jong Un, cu care urmeaza sa aiba curand o intrevedere, estimand ca acesta a fost "foarte deschis" si a avut un comportament "foarte onorabil", informeaza AFP. Dand asigurari ca Phenianul doreste ca intrevederea…