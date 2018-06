Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump pare optimist in legatura cu capacitatea sa de a convinge Coreea de Nord sa-si abandoneze armamentul nuclear, in urma unei lungi intalniri tete-a-tete cu liderul Kim Jong Un, comenteaza The Associated Press. Donald Trump a spus marti, dupa primul contact…

- Presedintele american, Donald Trump, prevede "o relatie formidabila" cu liderul nord-coreean, Kim Jong Un, transmit agentiile internationale de presa. "Vom avea o relatie formidabila, nici nu ma-ndoiesc", le-a spus presedintele american reporterilor prezenti la summitul istoric de la Singapore, intr-o…

- Aflat la o conferinta pe tema investitiilor desfasurata in Israel, Rudolph Giuliani a explicat ce s-a intamplat dupa ce presedintele SUA, Donald Trump, anulase intrevederea cu liderul nord-coreean, Kim Jong-Un. "Nord-coreenii ne amenintau ca vor intra in razboi nuclear cu noi, ca ne vor invinge intr-un…

- Casa Alba a anuntat luni ca intalnirea presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, cu liderul nord coreean Kim Jong Un, va avea loc in Singapore pe 12 iunie, la ora locala 09.00 n. red. 01.00 GMT, 04.00 ora Romaniei , informeaza Reuters citat de Agerpres.ro. Sanctiunile Washingtonului impotriva regimului…

- Presedintele american Donald Trump a sugerat marti ca summitul sau istoric cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, prevazut pe 12 iunie la Singapore ar putea fi amanat, apreciind ca liderul nord-coreean este ”serios” in intentia de ”denuclearizare” a tarii sale, relateaza AFP.”Cred ca el (Kim…

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi ca are in vedere 'trei sau patru' date posibile pentru intalnirea sa cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, programata pentru saptamanile urmatoare, confirmand...

- Președintele SUA, Donald Trump, a vorbit miercuri despre intalnirea pe care urmeaza sa o aiba cu liderul nord-coreean, Kim Jong-Un. Liderul SUA a marturisit ca e dispus sa se ridice și sa plece de la masa, in timpul intalnirii, daca discuțiile nu se ridica la nivelul așteptarilor. …

- Presedintele Coreei de Sud, Moon Jae-in, a apreciat miercuri ca este posibil un summit trilateral cu Coreea de Nord si Statele Unite, la care sa participe alaturi de liderul de la Phenian, Kim Jong Un, si de presedintele american Donald Trump, informeaza Reuters. Deocamdata, Moon planifica…