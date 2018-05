Stiri pe aceeasi tema

- ''Intalnirea extrem de asteptata intre Kim Jong-Un si mine va avea loc la Singapore pe 12 iunie. Amandoi vom incerca sa facem din aceasta un moment foarte important pentru pace in lume!'', a scris presedintele SUA. La 7 mai, cotidianul sud-coreean Chosun Ilbo a anuntat ca summitul Trump-Kim se va desfasura,…

