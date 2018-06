Stiri pe aceeasi tema

- In contextul intalnirii istorice programate pe 12 iunie 2018 in Singapore intre presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, si liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un, un specialist in psihologie politica al Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” Iasi a realizat si analizat profilurile psihologice…

- Donald Trump l-a catalogat pe premierul Canadei, Junstin Trudeau, drept ”necinstit și slab” și și-a retras sprijinul pentru declarația finala a summitului G7, dupa ce inițial o semnase. Președintele SUA s-a suparat pentru ca Trudeau a spus, intr-o conferința de presa, ca taxele puse de Washington pe…

- Presedintele american, Donald Trump, si liderul de la Phenian, Kim Jong Un, sunt asteptati sa soseasca duminica in Singapore in vederea istoricului summit de marti ce vizeaza denuclearizarea Coreei de Nord, transmite agentia dpa. Dupa sosire, cei doi lideri - care vin din Quebec si, respectiv, Phenian…

- SUA au comunicat ca pregatirile pentru summit-ul de pe 12 iunie dintre presedintele Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong-un in Singapore decurg bine, scrie BBC. Casa Alba a transmis ca cei doi se vor intalni la ora locala 9:00 si ca Trump este informat zilnic cu privire la stadiul pregatirilor.…

- Presedintele SUA Donald Trump se va intalni cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un, pe 12 iunie la Singapore. Trump a facut anuntul dupa o intrevedere cu un inalt oficial nord-coreean. “Nu vom semna nimic la intalnirea din Singapore”, a precizat Trump, conform News.ro , adaugand insa ca atunci va incepe…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat, vineri, dupa o intrevedere cu un inalt oficial nord-coreean, ca a programat din nou summit-ul cu Kim Jong Un in 12 iunie, in Singapore, relateaza USA Today.Citește și: Schimbare RADICALA in toata Europa: vești URIAȘE pentru toți romanii “Nu…

- Desi a ANULAT intrevederea cu Kim Jong-Un, presedintele SUA transmite ca s-ar putea intalni cu liderul nord-coreean. "Toata lumea practica jocuri", a precizat Donald Trump, care se lauda uneori ca foloseste tactici de negociere.Liderul de la Casa Alba a semnalat ca intrevederea cu liderul…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat ca pregatirile in vederea summitului sau cu liderul nord-coreean Kim Jong Un isi continua cursul si a dat asigurari ca acesta va ramane la putere daca va renunta la arma nucleara, relateaza AFP. ”Nimic nu s-a schimbat in privinta Coreei de Nord din cate stim…