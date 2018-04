Intalnirea dintre liderii celor doua Corei e una cu adevarat istorica: In declarația comuna semnata vineri de liderul nord-coreean, Kim Jong Un, si de presedintele sud-coreean, Moon Jae-in, se afirma dorința de a pune permanent capat razboiului dintre cele doua state. Declarația comuna a fost imediat salutata de premierul Japoniei, de președintele SUA și de președintele Consiliului European Principalele mesaje conținute in declarațiea publicata de The Guardian arata: Cei doi lideri declara solemn, in fața celor 80 de milioane de coreeni și in fața intregii lumi ca nu va mai fi niciun razboi…