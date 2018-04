Stiri pe aceeasi tema

- Summitul de vineri la care au participat liderii de la Seul si Phenian a fost o "intrevedere istorica" care deschide drumul spre inceputul unei noi ere, relateaza mass-media de stat din Coreea de Nord, potrivit site-ul agentiei Reuters.

- Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) a salutat intalnirea "incurajatoare" intre liderul nord-coreean Kim Jong Un si presedintele sud-coreean Moon Jae-in, subliniind totodata ca mai sunt inca multe lucruri de facut, informeaza AFP. "Este un prim pas. El este incurajator, insa trebuie inteles…

- Presedintele american Donald Trump a salutat vineri intalnirea dintre liderul nord-coreean Kim Jong Un si presedintele sud-coreean Moon Jae-in, recunoscand acest summit istoric chiar daca a exprimat dubii cu privire la cat de mult ar putea dura diplomatia pozitiva, informeaza Reuters, AFP si dpa.…

- China ''a aplaudat'' vineri summitul dintre liderul nord-coreean Kim Jong Un si presedintele sud-coreean Moon Jae In, salutand ''curajul'' lor si calificand drept ''istoric'' momentul in care cei doi lideri au dat mana la linia de demarcatie care divizeaza…

- Sute de sud-coreeni s-au strans in apropierea satului Panmunjom, unde are loc summitul, pentru a protesta fata de discutiile intre liderii cele doua Corei, cerand demisia presedintelui de la Seul, Moon Jae-in, si dand foc la steaguri nord-coreene, realateaza The Associated Press.

- Intalnirea fara precedent dintre presedintele sud-coreean, Moon Jae-in, si liderul nord-coreean, Kim Jong Un, aflata in curs de desfasurare vineri, la Panmunjom, in zona demilitarizata de la frontiera dintre cele doua Corei, este un eveniment major pentru presa mondiala, relateaza Yonhap. Pana joi dupa-masa,…

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-in si seful de stat onorific nord-coreean Kim Yong Nam s-au intalnit vineri si au dat mana inaintea ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, din Coreea de Sud, a anuntat agentia de presa sud-coreeana Yonhap, citata de AFP. Kim Yong Nam,…