- Coreea de Nord și de Sud sunt pe punctul de a pune capat razboiului inceput in 1950 și vor semna un tratat de pace in timpul summitului dintre cei doi șefi de stat programat pentru 27 aprilie, scrie Daily Mail. Liderul suprem nord-coreean, Kim Jong-Un și președintele Moon Jae-in se vor intalni saptamana…

- Un summit trilateral intre liderii celor doua Corei și presedintele Statelor Unite ar putea avea loc in acest an an. Declarația a fost facuta de liderul de la Seul, Moon Jae-In.Oficialul are planificata luna viitoare o intrevedere cu președintele Nordului, Kim Jong Un.

- Presedintele american Donald Trump a convenit sa se intalneasca cu liderul nord-coreean Kim Jong Un pana in luna mai la invitatia acestuia 'pentru a obtine o denuclearizare permanenta.' Moon a declarat prin intermediul purtatorului sau de cuvant ca summitul va fi tinut minte drept punct…

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-In a declarat, miercuri, ca obiectivul tarii sale este denuclearizarea Coreei de Nord si ca nu va accepta nicio alta situatie, avertizand ca dialogul inter-coreean este intr-o faza incipienta, relateaza site-ul agentiei Yonhap. In cadrul unei intruniri…

- Liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, a ajuns la un acord "satisfacator" cu delegatia de inalt nivel din Coreea de Sud, aflata la Phenian, privind organizarea unui summit cu presedintele sud-coreean, Moon Jae-In, a relatat marti agentia nord-coreeana de stiri KCNA, preluata de EFE.Reprezentantii…

- Liderul nord-coreean a declarat ca doreste "sa avanseze" in relatia cu Coreea de Sud, potrivit presei de stat, citata de BBC. Kim Jong-Un a ajuns la un acord "satisfacator" cu delegatia de inalt nivel din Coreea de Sud in ceea ce priveste organizarea unui summit intercoreean.

- Cele doua Corei pare ca au luat calea reconcilierii. Liderul de la Phenian, Kim Jong Un a laudat tara vecina, despre care a spus ca este foarte impresionanta. Presedintele comunist a anuntat ca vrea sa continue imbunatatirea dialogului cu Seulul.

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un l-a invitat pe presedintele sud-coreean Moon Jae-in sa participe la un summit la Phenian, a anuntat sambata presedintia sud-coreeana, relateaza AFP. Potrivit acestei invitatii, transmise de Kim Yo Jong, sora numarului un nord-coreean in vizita in Coreea de Sud pentru…