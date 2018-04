Intalnirea fara precedent dintre presedintele sud-coreean, Moon Jae-in, si liderul nord-coreean, Kim Jong Un, aflata in curs de desfasurare vineri, la Panmunjom, in zona demilitarizata de la frontiera dintre cele doua Corei, este un eveniment major pentru presa mondiala, relateaza Yonhap. Pana joi dupa-masa, obtinusera acreditari 2962 de jurnalisti si alte categorii de personal din mass media, dintre care aproximativ 900 veniti din 36 de tari pentru a urmari in direct tratativele, alaturi de colegii lor coreeni. Centrul de presa amenajat la KINTEX, centrul international de expozitii din Goyang,…